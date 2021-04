Gutteridge | perché non poteva che essere Stefano De Martino il nuovo testimonial

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 aprile 2021)De. Un sodalizio che appare naturale, quasi inevitabile. Il ballerino e talent televisivo è stato scelto come protagonista della nuova campagna primavera-estate 2021 del marchio di abbigliamento maschile che fa capo al Gruppo Capri. In comune saltano subito all'occhio le radici, visto che entrambi vantano orgogliose origini partenopee, ma anche la stessa visione dello stile, rilassato e al contempo raffinato. Fondato nel 1878 il brand anglo-napoletano è una firma storica, riconosciuta in Italia e all'estero per le sue proposte dall'eleganza contemporanea e dalla qualità/prezzo calibrata. Partendo da un piccolo negozio in Piazza Dante, lo scozzese Michaelinsieme al suocero, tra i più importanti importatori di tessuti pregiati dell'epoca, ha dato vita a una tradizione che si è ...