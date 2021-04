Governo: iniziato Cdm (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è detto che ci sia già oggi il via libera all nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe anche essere approvato, assieme al Def, nei prossimi giorni. Non è escluso, infatti, che nella riunione di oggi ci sia solo uno scambio di vedute sui due documenti. All'ordine del giorno figura solo un generico 'varie ed eventuali'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E'il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è detto che ci sia già oggi il via libera all nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe anche essere approvato, assieme al Def, nei prossimi giorni. Non è escluso, infatti, che nella riunione di oggi ci sia solo uno scambio di vedute sui due documenti. All'ordine del giorno figura solo un generico 'varie ed eventuali'.

Advertising

TV7Benevento : Governo: iniziato Cdm... - FabioAstigiano : @Sandro49259105 E secondo lei perché si è iniziato adesso a discutere di questo? Perché qualcuno al governo e nelle… - anninavigneto : @PoliticaPerJedi È quello che sta facendo il governo Draghi. Peccato non si fosse iniziato con il criterio dell'anz… - Lucidaentropia : @ilfattoblog @fattoquotidiano Il governo ostentatamente al soldo di banche, caste e multinazionali che ha iniziato… - EasyInve : @vincenzolagana9 Molto bella la dashboard. Per risponderti: principalmente personale scolastico (in Calabria è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo iniziato LE MASCHERINE FANNO MALE ALLA SALUTE ... al Consiglio di Stato, accolti dai tribunali amministrativi ma non adempiuti dal governo. Al di là ... a cavallo delle vacanze di Natale, aveva iniziato a misurarsi la saturazione da sé poco prima ...

Mick Jagger, nessuna sympathy per i complottisti Il primo verso è su quando è iniziato tutto, su quanto terribile fosse sapere dei morti. Scioccante. La gente che stava al governo sparava cazzate e cambiava idea ogni cinque minuti. In Inghilterra ...

Governo: iniziato Cdm Metro Governo: iniziato Cdm Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è detto che ci sia già oggi il via libera all nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe anche essere approvato, ...

Gigi Sorbillo: “Sto dalla parte dei ristoratori scesi in piazza. Io resisto e apro, ma il futuro è apocalittico” Ora Sorbillo aprirà, a inizio giugno, anche il suo primo ristorante a Torino ... È però fondamentale che il governo capisca l’importanza che le attività commerciali hanno per l’economia, i problemi ...

... al Consiglio di Stato, accolti dai tribunali amministrativi ma non adempiuti dal. Al di là ... a cavallo delle vacanze di Natale, avevaa misurarsi la saturazione da sé poco prima ...Il primo verso è su quando ètutto, su quanto terribile fosse sapere dei morti. Scioccante. La gente che stava alsparava cazzate e cambiava idea ogni cinque minuti. In Inghilterra ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è detto che ci sia già oggi il via libera all nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe anche essere approvato, ...Ora Sorbillo aprirà, a inizio giugno, anche il suo primo ristorante a Torino ... È però fondamentale che il governo capisca l’importanza che le attività commerciali hanno per l’economia, i problemi ...