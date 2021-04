GF Vip 6, arriva una super indiscrezione: nome da urlo nel cast (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una nuova edizione del GF Vip è alle porte ed i fan cominciano a fantasticare sui possibili nomi, ma Alfonso Signorini ha un desiderio Non c’è alcun dubbio: la sesta edizione del GF Vip “s’ha da fare”. Sono queste le parole utilizzate dal padrone di casa – oltre che direttore di Chi -, Alfonso Signorini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una nuova edizione del GF Vip è alle porte ed i fan cominciano a fantasticare sui possibili nomi, ma Alfonso Signorini ha un desiderio Non c’è alcun dubbio: la sesta edizione del GF Vip “s’ha da fare”. Sono queste le parole utilizzate dal padrone di casa – oltre che direttore di Chi -, Alfonso Signorini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CamilloDiFabio : #isolitiignoti Facciamo una donazione all'istituto di nostra sponte, tanto dal vip stasera non arriva manco un caffè - 9tyfour_s : Oggi vi racconto il giorno in cui mi sono sentita una popstar. Ero a un compleanno di 18 anni, arriva un ragazzo ch… - lillydessi : Bridgerton arriva alla quarta stagione: tutto quello che c'è da sapere - vip_erella : @napo2_ele Il mio è a Padova (io sono di Monza) se non arriva oggi mi ammazzo ?? - Heidy_VIP_ : Ma se mi arriva la notifica che qualcuno mi ha aggiunto e vado nella campanellina e questa notifica non c'è più vuo… -