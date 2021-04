Fedez: “Ddl Zan? La priorità del Senato è il vitalizio a Formigoni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Giacomo Caliendo (FI), ha annullato la delibera Grasso che prevedeva la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. L’ex governatore della Lombardia aveva presentato un ricorso contro l’annullamento del vitalizio maturato come Senatore. La decisione riguarda anche Ottaviano Del Turco, ex Senatore, ministro dell’Economia e presidente della Regione Abruzzo. Decisione, quella dell’organismo guidato da Caliendo, ex sottosegretario alla Giustizia, che non è stata accolta con favore da Fedez. Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha commentato la notizia del vitalizio a Formigoni nelle sue stories ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Robertotornerà a prendere il. La commissione contenziosa del, presieduta da Giacomo Caliendo (FI), ha annullato la delibera Grasso che prevedeva la sospensione delin base alle sue condanne. L’ex governatore della Lombardia aveva presentato un ricorso contro l’annullamento delmaturato comere. La decisione riguarda anche Ottaviano Del Turco, exre, ministro dell’Economia e presidente della Regione Abruzzo. Decisione, quella dell’organismo guidato da Caliendo, ex sottosegretario alla Giustizia, che non è stata accolta con favore da. Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha commentato la notizia delnelle sue stories ...

