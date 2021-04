Europa secondo più grande importatore al mondo di prodotti derivati da deforestazione tropicale. E l’Italia è ai primi posti in Ue (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Unione europea è il secondo più grande importatore mondiale di prodotti derivanti dalla deforestazione tropicale dopo la Cina. Nella fattispecie, tra il 2005 e il 2017 i prodotti arrivati in Ue che hanno avuto il maggiore peso sono soia, olio di palma e carne bovina, seguiti da prodotti legnosi da piantagioni, cacao e caffè. È quanto emerge da un nuovo report del Wwf. Non è un caso se proprio la carne bovina ha un peso nettamente superiore anche agli altri tipi di carne, oltre che alle alternative vegetali, nell’impatto ambientale stimato nel rapporto di Demetra per la Lega Anti Vivisezione sui costi nascosti del consumo di carne, presentato in partnership con ilfattoquotidiano.it. Nel report del Wwf l’Italia è al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Unione europea è ilpiùmondiale diderivanti dalladopo la Cina. Nella fattispecie, tra il 2005 e il 2017 iarrivati in Ue che hanno avuto il maggiore peso sono soia, olio di palma e carne bovina, seguiti dalegnosi da piantagioni, cacao e caffè. È quanto emerge da un nuovo report del Wwf. Non è un caso se proprio la carne bovina ha un peso nettamente superiore anche agli altri tipi di carne, oltre che alle alternative vegetali, nell’impatto ambientale stimato nel rapporto di Demetra per la Lega Anti Vivisezione sui costi nascosti del consumo di carne, presentato in partnership con ilfattoquotidiano.it. Nel report del Wwfè al ...

Advertising

ibanez41oficial : Abbiamo giocato con il cuore portando a casa un risultato importante e il mio secondo goal in Europa. Per oggi ci g… - Piu_Europa : NESSUNA LEZIONE DI DEMOCRAZIA DA ERDOGAN Draghi ha ottenuto, secondo Costituzione, fiducia parlamento italiano. Ess… - rassegnagram : Gli #Usa fermano #JohnsonAndJohnson e le forniture per l’Europa vengono bloccate. Sei casi sospetti su 7 milioni di… - LucaLindholm : @jankodrunko @proterviapiddin @booksandfriends @ricpuglisi Secondo gli standard italiani, l’anarco-liberalismo o l’… - CarenteStella : RT @LaVeritaWeb: Dopo le mascherine di Arcuri, i respiratori di Borrelli. Il primo era il commissario all'emergenza Covid, colui che second… -