Erdogan replica a Draghi che lo aveva chiamato «dittatore» | «Totale maleducazione e impertinenza Danneggiate le relazioni Italia-Turchia»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario, durante la conferenza dello scorso 8 aprile,definito «» il presidente dellaRecep Tayyip Erdo?an. Dopo la convocazione dell’ambasciatoreno e altre rimostranze da parte le autorità turche, è arrivata ladel raìs di Ankara: «La dichiarazione del presidente del Consigliono è stata di una, di una». «Prima di dire una cosa del genere a Tayyipdevi conoscere la storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta», ha rincarato la dose il presidente turco durante discorso a un gruppo di giovani nella biblioteca del ...

Citato dall'agenzia di stampa Anadolu,ha infatti affermato: 'La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione , una totale maleducazione' .Draghi in quella circostanza aveva risposto a una domanda riguardante la visita della presidente Ue in Turchia Ursula von der Leyen alla quale non era stato consentito di sedersi accanto ad. ..."La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione, una totale maleducazione". Questa la replica del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Mario Draghi, che una ...Si era espresso il suo vice presidente, la Turchia aveva convocato l’ambasciatore italiano, ma il presidente turco non aveva mai replicato alle parole pronunciate da Mario Draghi che rispondeva in con ...