Droga nell’auto della Comandate di Polizia locale, era stato un collega con l’aiuto di un albanese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, Salvatore Furci, è stato arrestato questa mattina. Insieme a lui, fermato un cittadino albanese. Salvatore Furci, comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio – nell’area Metropolitana di Milano – è stato arrestato all’alba dalla Polizia. Insieme a lui, le manette sono scattate anche per un cittadino L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Comandantedi Trezzano sul Naviglio, Salvatore Furci, èarrequesta mattina. Insieme a lui, fermato un cittadino. Salvatore Furci, comandantedi Trezzano sul Naviglio – nell’area Metropolitana di Milano – èarreall’alba dalla. Insieme a lui, le manette sono scattate anche per un cittadino L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

bonhomme69 : RT @ereike05: 'Secondo l’accusa, fu lo stesso Furci, direttamente o tramite terzi, ad architettare il piano per mettere la droga nell’auto… - anglotedesco : Droga nell’auto: la vendetta del vigile bocciato - infoitinterno : Droga nell'auto della collega, arrestato capo di polizia locale - AvvMennillo : La droga nell’auto del comandante: la vendetta del vigile bocciato. In chat aveva detto... - Barbara68545184 : RT @Corriere: La droga nell’auto del comandante: la vendetta del vigile bocciato. In chat aveva detto... -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nell’auto Il marchio sulla droga per garantirsi l'esclusiva ciociariaoggi.it