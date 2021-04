De Luca a Porta a Porta: “Su Sputnik governo italiano dorme in piedi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Su Sputnik la Germania si muove, il governo italiano dorme in piedi”. Sono le parole di ieri sera del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un’intervista a Porta a Porta su Rai 1. “Un mese fa ho fatto un contratto con l’azienda produttrice di Sputnik. Ho dovuto ascoltare commenti di una stupidità unica, non ho il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sula Germania si muove, ilin”. Sono le parole di ieri sera del presidente della Regione Campania Vincenzo Dein un’intervista asu Rai 1. “Un mese fa ho fatto un contratto con l’azienda produttrice di. Ho dovuto ascoltare commenti di una stupidità unica, non ho il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ale_zops : @simonetassi @mioblogeconomia @Luca_Gualtieri1 @GuidoCrosetto Non si demonizzano i profitti. Si demonizza il pensar… - dantonio_luca : RT @joe_catanza: A volte sogno la libertà di navigare dove mi porta il vento #BuongiornoATutti ???? - dantonio_luca : RT @portoilmare: Il Mare #haQuestoDiSpeciale : dovunque vada mi porta in dono un sogno... - salernonotizie : De Luca in Tv a «Porta a Porta»: «Su Sputnik l’Italia dorme in piedi» - dantonio_luca : RT @DavLucia: Ogni giorno porta con sé,una nuova speranza Ogni giorno è perfetto per alzarsi,aprire la porta,andare incontro alla vita e s… -