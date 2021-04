Danimarca | stop definitivo al vaccino AstraZeneca | non sarà più usato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Laè diventata il primo paese europeo a fermare definitivamente le somministrazioni delcontro Covid-19 fornito dalla casa farmaceutica anglo-svedese, a causa del rischio di trombosi. Le autorità hanno motivato la scelta spiegando che “la maggioranza della popolazione a rischio è stata vaccinata e che l’epidemia nel paese è sotto controllo”, affermando che il rischio in termini assoluti è comunque “minimo”. In una conferenza stampa, il direttore generale dell’Autorità sanitaria danese Soren Brostrom ha dichiarato che la campagna di vaccinazione procederà senza il, definendola “una scelta difficile”. Brostrom ha affermato che i prossimi gruppi che dovranno ricevere ilhanno meno probabilità di contrarre Covid-19, un fatto che, ha spiegato, deve essere preso ...

