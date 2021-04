**Covid: chef Locatelli, ‘aperture serali? Tutto dipende da numero vaccinati’** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr. (Adnkronos) – ‘In Italia è importante riaprire la sera, anche in vista della stagione estiva ed è inoltre importante arrivare ad avere dei buoni numeri di vaccinati”. Lo dice all’Adnkronos Giorgio Locatelli, commentando la notizia della possibile riapertura serale e negli spazi all’aperto dei ristoranti. ‘Qui a Londra ‘ aggiunge lo chef, che nella capitale inglese gestisce la Locanda Locatelli ‘ abbiamo riaperto anche per cena lunedì scorso, soltanto all’esterno, e la cosa sta funzionando molto bene. Abbiamo subito riempito i 40 posti della terrazza del ristorante”. ‘E’ il segno che i vaccini funzionano ‘ sottolinea il conduttore di Masterchef ‘ e che la ripresa è legata all’immunità. E’ un messaggio chiaro anche per chi è contrario alla vaccinazione: attualmente nel Regno Unito abbiamo 40 milioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr. (Adnkronos) – ‘In Italia è importante riaprire la sera, anche in vista della stagione estiva ed è inoltre importante arrivare ad avere dei buoni numeri di vaccinati”. Lo dice all’Adnkronos Giorgio, commentando la notizia della possibile riapertura serale e negli spazi all’aperto dei ristoranti. ‘Qui a Londra ‘ aggiunge lo, che nella capitale inglese gestisce la Locanda‘ abbiamo riaperto anche per cena lunedì scorso, soltanto all’esterno, e la cosa sta funzionando molto bene. Abbiamo subito riempito i 40 posti della terrazza del ristorante”. ‘E’ il segno che i vaccini funzionano ‘ sottolinea il conduttore di Master‘ e che la ripresa è legata all’immunità. E’ un messaggio chiaro anche per chi è contrario alla vaccinazione: attualmente nel Regno Unito abbiamo 40 milioni di ...

