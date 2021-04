Cimiteri | Ugl | degrado si risolve con fondi e ridimensionamento smartworking

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Contro il palesedei serviziali capitolini, servono azioni perche’ e’ finito il tempo delle parole: stanziare risorse per sopperire alle carenze strutturali e interrompere o, quanto meno ridimensionare fortemente, il numero di impiegati in”. Lo dichiara il segretario nazionale Ugl Partecipate, Stefano Andrini, sottolineando che “isono luoghi sacri per tutti e tutti, compresi Ama e sindacati, dobbiamo rispettarne la sacralita’”. Per il segretario nazionale “occorre riaprire gli uffici amministrativi, che sono parte in causa del disastro gestionale e del progressivo peggioramento delle condizioni dei servizi.” “È vero che questi ultimi scontano anni di carenze strutturali, ma esse si possono sopperire con investimenti e, visto il numero di salme in giacenza per cremazione, ...