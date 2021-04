Cgil: disastro annunciato su cimiteri, soluzioni immediate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Sul degrado dei cimiteri capitolini e l’immobilismo di questi anni, abbiamo denunciato mesi fa che il progressivo peggioramento delle condizioni complessive del servizio, e di conseguenza la capacita’ di rispondere adeguatamente alle necessita’, non sia dipeso dall’aumento della mortalita’ dovuta alla pandemia Covid, ma da questioni preesistenti, a partire dall’assenza di strutture e di personale.” “Non e’ mai stato dato seguito all’impegno assunto dalla Giunta ad agosto 2017, con la delibera che stabiliva la costruzione di quattro nuovi forni crematori, che, se fossero stati realizzati, avrebbero impedito di far vivere alla Capitale questa brutta pagina di storia”. Cosi’ denunciano Natale di Cola, Cgil Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio. “Infrastrutture, assunzioni, organizzazione e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Sul degrado deicapitolini e l’immobilismo di questi anni, abbiamo denunciato mesi fa che il progressivo peggioramento delle condizioni complessive del servizio, e di conseguenza la capacita’ di rispondere adeguatamente alle necessita’, non sia dipeso dall’aumento della mortalita’ dovuta alla pandemia Covid, ma da questioni preesistenti, a partire dall’assenza di strutture e di personale.” “Non e’ mai stato dato seguito all’impegno assunto dalla Giunta ad agosto 2017, con la delibera che stabiliva la costruzione di quattro nuovi forni crematori, che, se fossero stati realizzati, avrebbero impedito di far vivere alla Capitale questa brutta pagina di storia”. Cosi’ denunciano Natale di Cola,Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale FpRoma e Lazio. “Infrastrutture, assunzioni, organizzazione e ...

Advertising

stomei67 : RT @fpcgilromalazio: Cimiteri capitolini, #Cgil-Fp Cgil: “Un disastro annunciato. E non è stato il Covid. Subito soluzioni o degrado aument… - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: Cimiteri capitolini, #Cgil-Fp Cgil: “Un disastro annunciato. E non è stato il Covid. Subito soluzioni o degrado aument… - fpcgilromalazio : Cimiteri capitolini, #Cgil-Fp Cgil: “Un disastro annunciato. E non è stato il Covid. Subito soluzioni o degrado aum… -