Caruso-Rublev oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Montecarlo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo incrocio nelle reciproche carriere tra Salvatore Caruso e Andrey Rublev oggi a Montecarlo. I due aprono il programma del Campo Ranieri III, che si prospetta ricchissimo tra le superstar e i grandi match che si succederanno nella giornata. Il primo incontro tra i due si è avuto lo scorso anno, al terzo turno degli US Open, dove il russo ha travolto il siciliano per 6-0 6-4 6-0, dando sfogo a tutte le proprie armi da fondo, che lo hanno reso protagonista per tutto il 2020 e anche in questa prima parte del 2021. Caruso arriva a questo incontro dopo aver passato le qualificazioni ed essersi trovato a vincere in tre set (e una sospensione per pioggia) contro il monegasco Lucas Catarina, molto più ostico del previsto in ragione del suo buono stato di forma. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo incrocio nelle reciproche carriere tra Salvatoree Andrey. I due aprono ildel Campo Ranieri III, che si prospetta ricchissimo tra le superstar e i grandi match che si succederanno nella giornata. Il primo incontro tra i due si è avuto lo scorso anno, al terzo turno degli US Open, dove il russo ha travolto il siciliano per 6-0 6-4 6-0, dando sfogo a tutte le proprie armi da fondo, che lo hanno reso protagonista per tutto il 2020 e anche in questa prima parte del 2021.arriva a questo incontro dopo aver passato le qualificazioni ed essersi trovato a vincere in tre set (e una sospensione per pia) contro il monegasco Lucas Catarina, molto più ostico del previsto in ragione del suo buono stato di forma. Il ...

