Calcio | Uefa | Kudela squalificato 10 giornate per comportamento razzista | 3 turni a Kamara

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nyon, 14 apr. (Adnkronos) - A seguito di un'indagine condotta dall'ispettorato Etico e Disciplinare dell', in merito agli incidenti verificatisi durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Rangers FC e SK Slavia Praga il 18 marzo 2021, e il successivo procedimento aperto contro Ond?ej Kúdela e Glen, l'Organo Disciplinare, Etico e di Controlloha deciso di "sospendere il giocatore dell'SK Slavia Praga, Ond?ej Kúdela, per le prossime dieci (10) partite di competizioni per club e rappresentativeper le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per, inclusa la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore durante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League 2020/21 dell'SK Slavia Praga ...