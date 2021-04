Avanti un Altro, Bonolis e l’incredibile friendzone: “E’ successo due volte” – FOTO (Di giovedì 15 aprile 2021) Paolo Bonolis è protagonista di un siparietto molto tenere ad “Avanti un Altro”. Viene annunciata la doppia friendzone e la reazione del conduttore è emblematica Paolo Bonolis ama intrattenersi con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 aprile 2021) Paoloè protagonista di un siparietto molto tenere ad “un”. Viene annunciata la doppiae la reazione del conduttore è emblematica Paoloama intrattenersi con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

marcodimaio : Isole #covidfree, regioni che annunciano date di riapertura: le singole fughe in avanti del #turismo credo che non… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - bachismureddu : @manginobrioches Mah.. dalle coglionate che porta avanti io dico più Medio Evo.. altro che Rinascimento! - christiancritic : @lercionotizie @ilcana A J&J sono avanti... Che per loro fosse necessario produrre anche altro lo avevano capito da tempo.... -