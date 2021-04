Amici 2021 | Stefano De Martino ha perso la testa per un’allieva?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Serale dicontinua tra colpi di scena e discussioni in merito ad alcune eliminazioni alquanto inaspettate. Tuttavia, c’è anche spazio per il gossip. Questa volta non riguarda le storie già nate all’interno della casetta del talent show, bensì una tutta nuova e che rischia di diventare un clamoroso scoop. Si parla, infatti, di un presunto flirt traDein corsa. Di chi stiamo parlando? Della ballerina Martina Miliddi.ha messo gli occhi su Martina? Da qualche giorno a questa parte è spuntata una voce di gossip che fa tremare lo studio di. Ebbene sì perché non si tratta di un flirt tra i ragazzi della casetta, bensì tra un giudice e ...

Advertising

LegaSalvini : MASSIMO GILETTI, LE CARTE DELLO SCANDALO, TREMANO REGIONE LAZIO E ZINGARETTI - Agenzia_Italia : Biden: 'Stati Uniti e Italia restano amici stretti e alleati vitali' - LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - ElisaDiGiacomo : Amici 20, Pettinelli sbotta con Aka7even: 'Sei una lagna, nulla è perduto' - IlGhibellino84 : RT @FederalismoSi: 12 aprile, data storica per la libertà dei popoli. 1984, Leoni fonda con Bossi la Lega Autonomista Lombarda. 2021, Leoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021

Questo significa che nel caso in cui, trao parenti, il debitore si mostra restio alla restituzione della somma dovuta, lo si può denunciare e si avrebbe anche la possibilità di vincere la ...Titolo Originale : Edens Zero Autore : J. C. Staff Data di Uscita :Genere : Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci - Fi, Shounen Episodi : 25 (in corso) Durata ... Li considera suoie sene ..."Insieme, possiamo onorare la memoria dei compatrioti e dei nostri amici americani che sotto la bandiera della 100 divisione di fanteria sono venuti dal Sud Carolina per liberare la nostra città: ...Durante la puntata del pomeridiano di Amici, Martina ha ricevuto l'ennesimo guanto di sfida da parte della Maestra Celentano, la quale chiede alla ballerina latino-americana di concorrere contro la ...