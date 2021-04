Air Mobilità, ad Avellino sono in arrivo i primi bus ibridi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La flotta di Air Mobilità si amplia ulteriormente ad Avellino, dove sono in arrivo i primi autobus urbani ibridi. Si tratta dei nuovi pullman destinati dalla Regione Campania al trasporto pubblico locale, così come previsto dal piano regionale di rinnovo del parco mezzi. Gli Urbanway firmati Iveco, sono bus a pianale ribassato, lunghi 12 metri e con un’altezza di 3.40 metri. ibridi “seriali” con ultracapacitori, sono dotati di un sistema di trazione elettrico – con motore da 195 kW di potenza – e un motore diesel Tector 7 Euro VI. I nuovi autobus, che nei prossimi giorni saranno messi in esercizio nel circuito urbano della città di Avellino, rispondono ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La flotta di Airsi amplia ulteriormente ad, doveinautobus urbani. Si tratta dei nuovi pullman destinati dalla Regione Campania al trasporto pubblico locale, così come previsto dal piano regionale di rinnovo del parco mezzi. Gli Urbanway firmati Iveco,bus a pianale ribassato, lunghi 12 metri e con un’altezza di 3.40 metri.“seriali” con ultracapacitori,dotati di un sistema di trazione elettrico – con motore da 195 kW di potenza – e un motore diesel Tector 7 Euro VI. I nuovi autobus, che nei prossimi giorni saranno messi in esercizio nel circuito urbano della città di, rispondono ai ...

