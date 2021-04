Vaccini, J&J arriva in Europa ma è subito stop. Gelmini: “Effetti limitati sul nostro piano” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’attesa è stata tradita. Il vaccino che sembrava poter consentire un’accelerata alle somministrazioni è rimasto vittima di una falsa partenza. La Johnson&Johnson, dopo aver consegnato oggi le sue dosi di vaccino anti-Covid anche in Europa, ha precisato di aver deciso di “ritardare il lancio” del proprio siero nel vecchio continente, “in un’ottica di trasparenza e in attesa delle valutazioni delle autorità sanitarie europee“. A precisarlo è stata la stessa azienda farmaceutica dopo la sospensione, da parte dalle autorità americane, delle somministrazioni del vaccino in seguito a sei casi di reazioni rare legate alla formazione di coaguli di sangue, tra cui un decesso. “Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti medici e autorità sanitarie, e favoriamo fermamente una comunicazione aperta di queste informazioni agli operatori sanitari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’attesa è stata tradita. Il vaccino che sembrava poter consentire un’accelerata alle somministrazioni è rimasto vittima di una falsa partenza. La Johnson&Johnson, dopo aver consegnato oggi le sue dosi di vaccino anti-Covid anche in, ha precisato di aver deciso di “ritardare il lancio” del proprio siero nel vecchio continente, “in un’ottica di trasparenza e in attesa delle valutazioni delle autorità sanitarie europee“. A precisarlo è stata la stessa azienda farmaceutica dopo la sospensione, da parte dalle autorità americane, delle somministrazioni del vaccino in seguito a sei casi di reazioni rare legate alla formazione di coaguli di sangue, tra cui un decesso. “Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti medici e autorità sanitarie, e favoriamo fermamente una comunicazione aperta di queste informazioni agli operatori sanitari ...

Advertising

TgLa7 : Vaccini: in arrivo 360mila dosi domani, anche J&J - repubblica : ?? Vaccini, vertice ministero e Aifa su caso J&J dopo la sospensione del vaccino negli Usa - repubblica : Vaccini, vertice ministero e Aifa su caso J&J - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie La Ue blocca i vaccini J&J arrivati in Europa - - goldbergvariaz : +++ Ma a voi non viene il terribile sospetto che questa cosa di bloccare i vaccini prima AZ e poi J&J sia solo ques… -