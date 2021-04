Tommaso Stanzani svela chi potrebbe vincere Amici 20 (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio come molti telespettatori, anche Tommaso Stanzani non si aspettava la sua eliminazione alla terza puntata del serale di Amici. Il ballerino classico in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua uscita dal programma ed ha rivelato chi secondo lui vincerà il talent mariano. “Capisco che “Amici” è un gioco e per forza qualcuno deve uscire. Forse io ero quello che piaceva un po’ meno ai giudici, sicuramente sono l’unico concorrente che non ha vinto una sfida! Però mi hanno fatto molto piacere le belle parole di tutti e anche della maestra Lorella Cuccarini che ha sempre detto che in me vedeva un talento e ha sempre espresso stima nei miei confronti. Chi vincerà? Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia, lo spero per lei. Nel canto direi ... Leggi su biccy (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio come molti telespettatori, anchenon si aspettava la sua eliminazione alla terza puntata del serale di. Il ballerino classico in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua uscita dal programma ed ha rivelato chi secondo lui vincerà il talent mariano. “Capisco che “” è un gioco e per forza qualcuno deve uscire. Forse io ero quello che piaceva un po’ meno ai giudici, sicuramente sono l’unico concorrente che non ha vinto una sfida! Però mi hanno fatto molto piacere le belle parole di tutti e anche della maestra Lorella Cuccarini che ha sempre detto che in me vedeva un talento e ha sempre espresso stima nei miei confronti. Chi vincerà? Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia, lo spero per lei. Nel canto direi ...

Advertising

zazoomblog : Amici il pronostico di Tommaso Stanzani: ecco chi vincerà - #Amici #pronostico #Tommaso #Stanzani: - infoitcultura : Verissimo, ospite Tommaso Stanzani: la sorpresa di Maria De Filippi - infoitcultura : 'Verissimo', la sorpresa in diretta a Tommaso Stanzani - infoitcultura : Verissimo | ospite Tommaso Stanzani | la sorpresa di Maria De Filippi - fallingforbuck : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Stanzani Amici 20, Tommaso Stanzani e il pronostico vincitore che piacerà ai fan del talent Tommaso Stanzani dopo l'eliminazione choc di Amici 20 , ha detto la sua in merito al possibile vincitore del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi . Intervistato per Sorrisi.com , il ...

Amici 20, Aka7even e Martina in crisi? L'ultimo gesto non lascia dubbi Come quando Martina ha rivelato di non riuscire a respirare senza Tommaso Stanzani, eliminato due settimane fa dal programma, e che lui era la cosa più bella del suo percorso. Luca, invece, è ...

Tommaso Stanzani, l'intervista in 100 secondi Mediaset Play Amici 20, Tommaso Stanzani e il pronostico vincitore che piacerà ai fan del talent Capisco che “Amici” è un gioco e per forza qualcuno deve uscire. Forse io ero quello che piaceva un po’ meno ai giudici, sicuramente sono l’unico concorrente che non ha vinto una sfida! Però mi hanno ...

Tommaso Stanzani fa un pronostico e rivela chi potrebbe vincere Amici In una lunga intervista Tommaso Stanzani parla del suo percorso artistico e fa un pronostico: ecco chi potrebbe vincere Amici per lui ...

dopo l'eliminazione choc di Amici 20 , ha detto la sua in merito al possibile vincitore del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi . Intervistato per Sorrisi.com , il ...Come quando Martina ha rivelato di non riuscire a respirare senza, eliminato due settimane fa dal programma, e che lui era la cosa più bella del suo percorso. Luca, invece, è ...Capisco che “Amici” è un gioco e per forza qualcuno deve uscire. Forse io ero quello che piaceva un po’ meno ai giudici, sicuramente sono l’unico concorrente che non ha vinto una sfida! Però mi hanno ...In una lunga intervista Tommaso Stanzani parla del suo percorso artistico e fa un pronostico: ecco chi potrebbe vincere Amici per lui ...