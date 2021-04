Tennis: Atp Montecarlo, esordio vincente per Sonego (Di martedì 13 aprile 2021) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) - esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 28 del mondo, sconfigge l'ungherese Marton Fucsovics, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 43 minuti. Sonego affronterà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del mondo e 5 del seeding. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. -(Adnkronos) -per Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 28 del mondo, sconfigge l'ungherese Marton Fucsovics, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 43 minuti.affronterà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del mondo e 5 del seeding.

