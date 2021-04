Si va verso una riapertura graduale a maggio Sui vaccini linea dura di Figliuolo

Leggi su agi

(Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Al momento non sarebbe prevista in settimana una riunione della cabina di regia, si dovrebbe tenere in quella successiva: si analizzeranno i dati che arriveranno venerdì e si aspetterà il 'report' successivo ma è molto probabile, spiega una fonte di governo, che una vera ripartenza avverrà solo il 3, sulla falsa riga di quanto successo l'anno scorso (il 4 fu la data dell'allentamento delle misure), anche se l'obiettivo a cui sta lavorando l'esecutivo è di inviare qualche segnale già dal 26 aprile. Nel caso servirà comunque un provvedimento ad hoc, un dl non una semplice delibera. Salvini è in pressing ("Dove possibile si riapra già ora"), le Regioni faranno pervenire giovedì le proprie proposte ma l'ala rigorista invita ad evitare fughe in avanti, a non "bruciare - le parole del ministro Speranza - le tappe". Tra i parametri per le riaperture - come ...