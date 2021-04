Rai, punti vaccinali nei Centri produzione e nelle sedi: al via anche a Napoli (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Rai ha aderito alla proposta avviata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 rendendosi disponibile come “punto vaccinale straordinario” per i propri dipendenti, con adesione volontaria dei lavoratori, secondo le indicazioni di priorità contenute nelle “Raccomandazioni” sui gruppi target della vaccinazione e ricomprese nella recente ordinanza del 9 aprile scorso. Nello stesso periodo – spiega una nota di Viale Mazzini – la Rai ha altresì aderito all’iniziativa di ricognizione di disponibilità di spazi vaccinali nelle imprese, avviata da Confindustria, come supporto alla campagna nazionale di vaccinazione anticovid-19. Sono stati pertanto resi disponibili 21 punti vaccinali, distribuiti nei quattro Centri di produzione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Rai ha aderito alla proposta avviata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 rendendosi disponibile come “punto vaccinale straordinario” per i propri dipendenti, con adesione volontaria dei lavoratori, secondo le indicazioni di priorità contenute“Raccomandazioni” sui gruppi target della vaccinazione e ricomprese nella recente ordinanza del 9 aprile scorso. Nello stesso periodo – spiega una nota di Viale Mazzini – la Rai ha altresì aderito all’iniziativa di ricognizione di disponibilità di spaziimprese, avviata da Confindustria, come supporto alla campagna nazionale di vaccinazione anticovid-19. Sono stati pertanto resi disponibili 21, distribuiti nei quattrodi...

