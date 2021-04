Questi agenti di polizia non stanno manifestando contro le misure anti-Covid in Francia (Di martedì 13 aprile 2021) Il 5 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vedono degli agenti di polizia disposti su due file parallele mentre gettano a terra delle manette. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Francia poliziotti militari e poliziotti civili decidono di non favorire il sistema globalista e restano al fianco della popolazione, non chiuderanno gli affari e raccoglieranno merci di cittadini. Hanno deciso di non strappare i diritti costituzionali alla propria patria». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Maldita.es, il video è reale e mostra una protesta svoltasi l’11 giugno 2020 nel piazzale della prefettura di Seine-Saint-Denis nella città di Bobigny. Erano coinvolti oltre cento ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 aprile 2021) Il 5 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vedono deglididisposti su due file parallele mentre gettano a terra delle manette. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Inpoliziotti militari e poliziotti civili decidono di non favorire il sistema globalista e restano al fianco della popolazione, non chiuderanno gli affari e raccoglieranno merci di cittadini. Hanno deciso di non strappare i diritti costituzionali alla propria patria». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Maldita.es, il video è reale e mostra una protesta svoltasi l’11 giugno 2020 nel piazzale della prefettura di Seine-Saint-Denis nella città di Bobigny. Erano coinvolti oltre cento ...

Advertising

GiovanniToti : Guardo con preoccupazione le immagini delle manifestazioni di protesta di commercianti e ristoratori in diverse cit… - fdalle : @HuffPostItalia Parliamo di questi agenti che più di una volta in queste occasioni dimostrato che non sono certo de… - MaurizioFuochi : @benq_antonio Mai visti tutti questi agenti per controllare e fermare immigrati clandestini delinquenti, a quelli c… - joepie1976 : @noitre32 Due persone che si fanno pestare da una bestia clandestina e poi per fermare una signora alla manifestazi… - bonitababy11 : RT @AntigoneOnlus: Ieri il @Tg3web ha mandato in onda un servizio con le immagini di quanto accaduto nel carcere di San Gimignano. Per ques… -