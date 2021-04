Navalny denuncia il carcere | “Non mi fanno leggere il Corano”

(Di martedì 13 aprile 2021) La vicenda sulla detenzione dell’oppositore di Putin continua a preoccupare i sostenitori di Alexei, il quale con un post su Instagram ha fatto sapere di aver fatto causa alpoiché non gli viene concesso diil. (Screenshot profilo ufficiale Instagram Alexei, postamministrazione della colonia penale IK-2)Alexeihato l’amministrazione della colonia penale IK-2 di Pokrov, dove sta scontando la pena detentiva, l’oppositore di Putin ha deciso di intraprendere questa strada dopo che a sua detta, come riportato anche all’interno di un post pubblicato sul profilo Instagram dello stesso attivista, non gli permetterebbero di. Il principale ...

Olga Mikhailova, avvocato di Navalny, ha affermato di aver presentato una denuncia alla Corte europea dei diritti. «Sta perdendo sensibilità a gambe e mani». Vasileva salì agli onori delle cronache perché il suo 'sindacato indipendente Alleanza dei Medici' aveva denunciato.

Mosca, 12 apr 15:42 - Il quartier generale dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj, a Makhachkala, nel Daghestasn, ha segnalato la scomparsa del suo coordinatore locale, Eduard Atayev, e del suo ...I "silenzi" di TikTok La ricerca di adesioni ai cortei pro -, ritenuti illegali dalla ... TikTok sotto accusa in Europa: utenti 'sfruttati' per fare soldi link In seguito ad unadel ...Alexei Navalny, con un post su Instagram ha fatto sapere di aver fatto causa al carcere poiché non gli viene concesso di leggere il Corano.Gli avvocati dell'oppositore russo Aleksej Navalny affermano che è minacciato dai funzionari della prigione di alimentarlo in modo forzato.