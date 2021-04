Modello 730/2021 e bonus vacanze: istruzioni per l’uso (Di martedì 13 aprile 2021) Il “bonus vacanze” rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il settore del turismo, tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, a condizione, però, che sia stata effettuata la richiesta del bonus sull’applicazione IO entro la fine dell’anno 2020. Possono ottenere il “bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) Il “” rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il settore del turismo, tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre, a condizione, però, che sia stata effettuata la richiesta delsull’applicazione IO entro la fine dell’anno 2020. Possono ottenere il “” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che ...

