Milan senza Zlatan? Nessun problema: Pioli ne ha già mandati in gol altri 16 (Di martedì 13 aprile 2021) Ci risiamo. Di nuovo senza Ibra. Sta diventando una sgradevole filastrocca con cui il Milan in pratica è costretto a confrontarsi da inizio stagione. Basti pensare che soltanto il mese di febbraio è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) Ci risiamo. Di nuovoIbra. Sta diventando una sgradevole filastrocca con cui ilin pratica è costretto a confrontarsi da inizio stagione. Basti pensare che soltanto il mese di febbraio è ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - CescInt95 : Ma se giocano meglio senza Ibra in campo. Semmai i 'poteri forti' hanno deciso per un Milan in Champions. - Dan909dan : RT @mirkonicolino: (#IlMattino) 'Senza gli infortuni il #Napoli lotterebbe per lo scudetto'. Di seguito la classifica infortuni aggiornata… - GuidoRizieri : RT @SStefano93: Senza Eriksen: 2º posto in A Finale EL persa Ultimi nel girone di CL Lazio Inter 1-1 Inter Milan 1-2 Inter Parma 2-2 Atalan… - DonatoBdf85 : Riuscite ad immaginarvi un mondo senza arbitri? (semicit.) #Ibrahimovic #Milan #Maresca -