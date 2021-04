Massimo Mauro: “Cristiano Ronaldo non è leader e pensa solo al suo fatturato” (Di martedì 13 aprile 2021) Duro attacco da parte dell'ex giocatore e ora commentatore tv Massimo Mauro a Cristiano Ronaldo. Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista anche della Juventus ha affrontato i temi scottanti dell'ambiente bianconero senza risparmiare un duro parere sull'asso portoghese.Massimo Mauro attacca CR7caption id="attachment 941615" align="alignnone" width="392" Massimo Mauro/captionIl commento di Massimo Mauro parte da Pirlo: "Ha dimostrato di avere grande personalità in panchina, che forse è la cosa più importante per allenare una squadra che deve vincere tutto: per come si è fatto ascoltare dai giocatori, per le decisioni che ha preso quando ci sono state le “marachelle”, per l’atteggiamento ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Duro attacco da parte dell'ex giocatore e ora commentatore tv. Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista anche della Juventus ha affrontato i temi scottanti dell'ambiente bianconero senza risparmiare un duro parere sull'asso portoghese.attacca CR7caption id="attachment 941615" align="alignnone" width="392"/captionIl commento diparte da Pirlo: "Ha dimostrato di avere grande personalità in panchina, che forse è la cosa più importante per allenare una squadra che deve vincere tutto: per come si è fatto ascoltare dai giocatori, per le decisioni che ha preso quando ci sono state le “marachelle”, per l’atteggiamento ...

