Iniziano a esserci dubbi sulla scelta di Tinder di indicare la fedina penale prima di un match (Di martedì 13 aprile 2021) La scelta di Tinder, sviluppata alla fine del 2020 e annunciata nel mese di marzo, di verificare i match tra due utenti attraverso la funzione del controllo della fedina penale per evitare eventuali violenze o relazioni indesiderate con persone con precedenti penali era stata salutata come una piccola rivoluzione per aumentare la sicurezza negli incontri online, in un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, in cui i servizi di questo tipo rappresentano una delle poche soluzioni per conoscere nuove persone. Adesso, tuttavia, gli utenti e le associazioni specializzate che si occupano di precedenti penali e diritti di persone colpite da provvedimenti restrittivi stanno iniziando ad avanzare alcuni dubbi in merito a questa funzione che sarebbe gestita da un team ...

