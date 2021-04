Inaugurata la Ciclovia del Sole da Mirandola a Sala Bolognese Cassani | “È un gioiello”

(Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – La Ciclovia del Sole? “Un vero e proprio spettacolo, un gioiello“. Parola di Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna, che stamattina a Crevalcore partecipa all’inaugurazione del tratto sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala Bolognese: 46 chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna con un costo di cinque milioni di euro, grazie al finanziamento del ministero dell’Ambiente e alla disponibilità di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) che ha concesso l’uso del tracciato.

Advertising

ITINERARIARural : RT @FondazioneIU: DOMANI dalle 10.30 sarà ufficialmente inaugurata la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala… - simonebertocchi : RT @rep_bologna: Inaugurata la Ciclovia del Sole: 46 km da Mirandola a Sala. Il ministro Giovannini: 'Investiremo sulla mobilità dolce' [ag… - rep_bologna : Inaugurata la Ciclovia del Sole: 46 km da Mirandola a Sala. Il ministro Giovannini: 'Investiremo sulla mobilità dol… - gregodue : @MarcoBallini @GRAB_Roma @cittametrobo @virginiomerola La ciclovia appena inaugurata corre sul sedime della ex ferr… - FondazioneIU : DOMANI dalle 10.30 sarà ufficialmente inaugurata la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata Ciclovia

Il 13 aprile verràladel Sole sull'ex ferrovia Bologna - Verona da Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, ...BOLOGNA - Il 13 aprile verràladel Sole sull'ex ferrovia Bologna - Verona da Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un costo di 5 ...Anche Rete Ferroviaria Italiana presente oggi, 13 aprile, al taglio del nastro della Ciclovia del Sole, la pista ciclabile che sorge sull’ex ferrovia Bologna-Verona. L’evento, trasmesso in diretta sul ...Lo ha detto, inviando un videomessaggio all'inaugurazione della Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.