Imprese | ENEA | due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto

(Teleborsa) – Supportare le Imprese nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione dell'impatto ambientale dei loro prodotti al fine di favorire l'adozione dell'impronta ambientale PEF (Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione europea per certificare l'affidabilità dei green claim e le affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali. Con questo obiettivo nell'ambito del progetto Life Effige – cui partecipano ENEA, Scuola Superiore Sant'Anna (coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico Mantovano, e Camst – sono stati sviluppati i due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle Communication

ENEAOfficial : Imprese: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto - Qualenergiait : Maturità energetica delle imprese, il questionario di autovalutazione #Enea - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Imprese: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #OutNow PEFStarter e Life Cycle Communication Tool sono i due nuovi strumenti ideati per supportare le imprese nella mi… - ENEAOfficial : RT @ScuolaSantAnna: #OutNow PEFStarter e Life Cycle Communication Tool sono i due nuovi strumenti ideati per supportare le imprese nella mi… -