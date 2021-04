Gli acrostici danteschi | ecco i giochi nascosti nella Commedia Un esempio nel Paradiso | XXXI

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) di Massimo Arcangeli In tempi di celebrazioni dantesche può essere interessante chiedersi quali siano stati ipreferiti da Dante, compresi quelli verbali. Se i barbari, venendo da tal plaga che ciascun giorno d’Elice si cuopra, rotante col suo figlio ond’ella è vaga, veggendo Roma e l’ardüa sua opra stupefaciensi, quando Laterano a le cose mortali andò di sopra,ïo, che al divino da l’umano a l’etterno del tempo era venuto, e di Fiorenza in popol giusto e sano,di che stupor dovea esser compiuto: certo tra esso e ’l gaudio mi facea libito non udire e starmi muto.E quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando, e spera già ridir com’ello stea,su per la viva luce passeggiando menava io li occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando.Vedëa visi a carità süadi, d’altrui lume fregiati e di suo riso, e atti ornati di tutte onestadi. La forma ...