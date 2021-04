Furto in enoteca. Arrestati 2 giovani (Di martedì 13 aprile 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani pluripregiudicati tarantini, di 29 anni e 20 anni, ritenuti responsabili del Furto avvenuto la notte dell’11 gennaio in un’enoteca di via Campania. I due, al quel tempo entrambi sottoposti al regime degli arresti domiciliari, dopo aver forzato con piede di porco prima la saracinesca e poi la porta d’ingresso del negozio, si impossessarono di 50 euro in contanti e di quattro costose bottiglie di spumante italiano. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile hanno avuto un immediato impulso grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di scorgere qualche particolare sull’abbigliamento indossato dai due ladri e di maturare, nonostante ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 13 aprile 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di duepluripregiudicati tarantini, di 29 anni e 20 anni, ritenuti responsabili delavvenuto la notte dell’11 gennaio in un’di via Campania. I due, al quel tempo entrambi sottoposti al regime degli arresti domiciliari, dopo aver forzato con piede di porco prima la saracinesca e poi la porta d’ingresso del negozio, si impossessarono di 50 euro in contanti e di quattro costose bottiglie di spumante italiano. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile hanno avuto un immediato impulso grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di scorgere qualche particolare sull’abbigliamento indossato dai due ladri e di maturare, nonostante ...

