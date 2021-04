F1 | nuovi orari per il GP di Imola! Programma cambiato per rispetto del Principe Filippo

(Di martedì 13 aprile 2021) Si sposta verso l’Italia il Mondiale di Formula 1. Nel week-end sarà appuntamento sul tracciato di Imola la seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. Importante novità arrivata stamattina in chiave: cambiano infatti alcunicome segno diper le esequie del, Duca di Edimburgo. Le sessioni del sabato saranno anticipate di un’ora, mentre quelle di venerdì verranno svolte mezz’ora prima. Non cambia invece lazione per quanto riguarda domenica, giorno di gara. F1 – GP IMOLA 2021: ILE IL PALINSESTO TV PROVE LIBEREVenerdì 16 aprile, ore 11.00-12.00 Free Practice 1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)Venerdì 16 aprile, ore 14.30-15.30 Free Practice 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Formula1 Funerali principe #Filippo, cambia il programma dell'#EmiliaRomagnaGP: ecco i nuovi orari del weekend https:… - sportface2016 : #Formula1 Funerali principe #Filippo, cambia il programma dell'#EmiliaRomagnaGP: ecco i nuovi orari del weekend - sirgolly : RT @mara_sangiorgio: Nuovi orari del fine settimana a Imola @SkySportF1 #f1 #round2 #skymotori - NatRox8588 : RT @mara_sangiorgio: Nuovi orari del fine settimana a Imola @SkySportF1 #f1 #round2 #skymotori - kahlan1986 : RT @Formula1Co: ?????? BREAKING NEWS ?????? La F1 ha comunicato un cambio di orario per le varie sessioni del weekend. Ecco i nuovi orari: Ven… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi orari

LaGuida.it

Decidiamo la prossima settimana anche glidi apertura, soprattutto per i ristoranti per il ... Incremento assoluto dei casi di Covid - 19 Il grafico illustra icasi giornalieri di infezione ...Ultimo aggiornamento 2 minuti fa S. Ermenegildo martireNuovi orari per il prossimo GP di Imola: il programma delle sessioni è stato modificato per evitare la sovrapposizione con il funerale del Principe Filippo.Vediamo quali potrebbero essere i nuovi requisiti che danno accesso all’agevolazione ... sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (sia con cassa integrazione che con altri ...