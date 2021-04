DIRETTA Jannik Sinner-Novak Djokovic LIVE | orario Masters1000 Montecarlo | tv | programma | streaming

(Di martedì 13 aprile 2021) Domani, mercoledì 14 aprile (2° incontro sul Centrale il cuiinizierà alle ore 11.00),affronterà il n.1 del mondonel match valido per il 2° turno deldi. Una sfida generazionale tra chi aspira a diventare un giorno il n.1 del mondo e chi lo è davvero.si è meritato la sfida contro il serbo vincendo quest’oggi il primo turno contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas in due set (6-3 6-4). Una prestazione assai convincente quella diche ha saputo fronteggiare un giocatore molto temibile sulla terra, ricordando che l’iberico raggiunse la Finale di questo torneo nel Principato (2017). Tanti gli aspetti in comune trae Nole: dalla ...

... il centrale per antonomasia, vedrà di fronte domani il giovane emergente azzurroSinner e ...a pagamento prevista su Sky Sport 1, canale 201 di Sky, e in streaming su Sky Go.ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO Sono quindi due gli italiani che oggi, nelladel torneo Atp Montecarlo 2021 , vedremo all'opera per il primo turno.Sinner non è una ...Domani, mercoledì 14 aprile (2° incontro sul Centrale il cui programma inizierà alle ore 11.00), Jannik Sinner affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic nel match valido per il 2° turno del Masters10 ...Come vedere Djokovic-Sinner in diretta tv e streaming. Il match valido per il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è in programma mercoledì 14 ...