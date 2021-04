Di cosa parliamo quando parliamo di "dispersi del vaccino" (Di martedì 13 aprile 2021) Le metafore sul Covid e sui suoi effetti da ormai più di un anno si sprecano. La pandemia è una guerra, il virus un nemico, il vaccino l’arma segreta, i medici e gli infermieri eroi. Di “dispersi del vaccino” però nessuno aveva ancora sentito parlare. Almeno fino a questa mattina quando il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con Repubblica, ha tirato fuori la nuova questione degna di metafora tragico-guerresca. “Mancano molti cittadini all’appello delle prenotazioni per il vaccino”, ha spiegato Curcio. “Persone anziane o povere non raggiunte dalle informazioni? Vecchi senza figli che possano aiutarli? No vax? Possiamo chiamarli dispersi”. Poi l’impegno: “Una delle funzioni della Protezione civile è ritrovarli e portarli alla vaccinazione. Comuni e Ats della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Le metafore sul Covid e sui suoi effetti da ormai più di un anno si sprecano. La pandemia è una guerra, il virus un nemico, ill’arma segreta, i medici e gli infermieri eroi. Di “del” però nessuno aveva ancora sentito parlare. Almeno fino a questa mattinail capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con Repubblica, ha tirato fuori la nuova questione degna di metafora tragico-guerresca. “Mancano molti cittadini all’appello delle prenotazioni per il”, ha spiegato Curcio. “Persone anziane o povere non raggiunte dalle informazioni? Vecchi senza figli che possano aiutarli? No vax? Possiamo chiamarli”. Poi l’impegno: “Una delle funzioni della Protezione civile è ritrovarli e portarli alla vaccinazione. Comuni e Ats della ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa parliamo Vaccino Johnson & Johnson e trombosi, da Galli a Burioni: cosa dicono gli esperti Ecco, stiamo facendo esattamente la stessa cosa": concentrarci sul ragno, il rarissimo effetto ... Ma parliamo davvero di pochissimi casi su quasi 7 mln di somministrazione di J&J. Dobbiamo essere cauti ...

