Covid | Lombardia | effettuati 38 490 tamponi | 1 975 i positivi | calano ricoverati

Advertising

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 t… - SmartGasMed : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 tamponi… - Ticinonline : Ibra e il pranzo in zona rossa: la Regione Lombardia rimuoverà lo spot anti-Covid di Zlatan? #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

IL GIORNO

...con il maggior numero di contagi sono la(1.975), la Campania (1.627), la Sicilia (1.384) e la Puglia (1.191). I dati delle Regioni Lazio Sono 52.172 i casi attualmente positivi a- ...Coronavirus in, il bollettino di martedì 13 aprile della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.975 su 38.490 tamponi (20.528 molecolari e 17.962 antigenici, con una percentuale ...Risale il numero dei tamponi effettuati in Lombardia e con un cauto ottimismo si confermano la diminuzione del tasso di positività e il calo dei ricoveri. Il numero dei nuovi contagiati nella provinci ...Condividi questo articolo:Milano, 12 apr. (Adnkronos) – In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). E’ quanto emerge dal bollettino odierno di a ...