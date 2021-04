Covid, Filograna: “Pronti a scendere in campo per prossime amministrative” (Di martedì 13 aprile 2021) “La vecchia politica di destra, centro e sinistra ha fallito. Noi siamo Pronti a scendere in campo alle prossime amministrative, stiamo raccogliendo le firme e selezionando i candidati. E’ ora di dare degna rappresentanza alla nuova generazione di partite iva e autonomi”. Così il presidente del Movimento autonomi e partite iva, Eugenio Filograna, intervistato da Adnkronos/Labitalia, sull’intenzione del movimento di presentarsi alle prossime amministrative “a Napoli, Roma, Torino, noi ci saremo”, sottolinea Filograna. “Noi assistiamo all’emulazione di quella che è stata la nostra scelta di dare voce a un mondo, quello degli autonomi e delle partite iva, che non ce la fa più. Ma autonomi e partite iva devono cercare di presentarsi come ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “La vecchia politica di destra, centro e sinistra ha fallito. Noi siamoinalle, stiamo raccogliendo le firme e selezionando i candidati. E’ ora di dare degna rappresentanza alla nuova generazione di partite iva e autonomi”. Così il presidente del Movimento autonomi e partite iva, Eugenio, intervistato da Adnkronos/Labitalia, sull’intenzione del movimento di presentarsi alle“a Napoli, Roma, Torino, noi ci saremo”, sottolinea. “Noi assistiamo all’emulazione di quella che è stata la nostra scelta di dare voce a un mondo, quello degli autonomi e delle partite iva, che non ce la fa più. Ma autonomi e partite iva devono cercare di presentarsi come ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Filograna: 'Pronti a scendere in campo per prossime amministrative': 'Stiamo raccogliendo le firme e selezio… - FranceBlogger : #BREAKING Oggi sono continuate le proteste e le manifestazioni, questa volta in piazza sono scesi gli autonomi e pa… -