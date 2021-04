Covid, allo Spallanzani test per l'utilizzo di altri vaccini dopo la prima dose con AstraZeneca | Gli Usa chiedono sospensione di J&J (Di martedì 13 aprile 2021) Partirà all' Ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti - Covid utilizzando altri vaccini , tra cui lo Sputnik, dopo avere effettuato la prima con AstraZeneca . Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Partirà all' Ospedaledi Roma una sperimentazione sulla secondadi vaccino anti -utilizzando, tra cui lo Sputnik,avere effettuato lacon

Advertising

Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - TheCarrion89 : RT @gr_grim: #FunFact: un tampone COVID costa allo Stato circa €60 (in media). Ad oggi ne abbiamo fatti 53 milioni (per la precisione 53.05… - Fra74111 : RT @gr_grim: #FunFact: un tampone COVID costa allo Stato circa €60 (in media). Ad oggi ne abbiamo fatti 53 milioni (per la precisione 53.05… - Adriano__Barone : @antondepierro Conosco tanti dipendenti pubblici che grazie allo smart working percepiscono il 100% dello stipendio… - bizcommunityit : Covid, allo Spallanzani test per l'utilizzo di altri vaccini dopo prima dose con AstraZeneca | Stretta in Germania:… -