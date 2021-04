Cormezz | Napoli maglia nera per i casi di ingiusta detenzione nel 2020

(Di martedì 13 aprile 2021) Titti Beneduce sul Corriere del Mezzogiorno riporta un infelice primato tutto napoletano, quello relativo al più alto numero di risarcimenti pernel, ben 101. I dati, riportati sul sito errorigiudiziari.com, riporta che nelvi sono stati 750diper una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 36.958.648,64 eurodunque èper quanto riguarda idi persone che hanno trascorsomente periodi diin carcere o a casa Nella top ten diverse città del sud, cosa che dimostra che al Sud più che al Nord qualcosa negli uffici giudiziari non funziona ...

Monica Scozzafava, sul Corriere del Mezzogiorno , tesse l'elogio delle persone che sanno cambiare le proprie idee senza innamorarsene e in questa categoria fa rientrare il tecnico delRino ...... secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, 'non lasciano piena discrezionalità alnella realizzazione delle divise'.L’asticella si è di nuovo alzata in casa Napoli, e il cambio degli uomini ha sortito un effetto benefico sulla maturità della squadra. Il tempo del resto stringe, di fronte al broncio di chi sta fuori ...È cominciata infatti la corsa per accaparrarsi il nuovo contratto e nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi possibili tra cui Adidas, Castore, Mizuno e Legea. La chiusura anticipata dell’accordo ...