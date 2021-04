Coni: Consiglio Nazionale elettivo, scelti i nove atleti (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Ha preso il via questa mattina, nel Salone d’Onore del Coni, la tre giorni elettiva delle Assemblee di categoria che dovranno eleggere i vari rappresentanti al Consiglio Nazionale elettivo del 13 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Ha preso il via questa mattina, nel Salone d’Onore del, la tre giorni elettiva delle Assemblee di categoria che dovranno eleggere i vari rappresentanti aldel 13 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

romi_andrio : RT @neveitalia: Nel nuovo consiglio nazionale del CONI c'è anche Federico Pellegrino: l'asso del fondo in quota atleti #XCSki #nordicski #1… - zazoomblog : Coni: Federico Pellegrini eletto nel Consiglio Nazionale ‘cercherò di capire come funziona’ - #Coni: #Federico… - TV7Benevento : Coni: Federico Pellegrini eletto nel Consiglio Nazionale, 'cercherò di capire come funziona'... - TV7Benevento : Coni: Consiglio Nazionale elettivo, scelti i nove atleti... - QuiMesagne : Carlo Molfetta rieletto nel Consiglio Nazionale del Coni -