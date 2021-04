Come coltivare le fragole nell’orto o sul balcone di casa: dritte e consigli dell’esperto (Di martedì 13 aprile 2021) Foglie di un verde tenue, fiori bianchi, frutti scarlatti… le fragole sono invitanti ancor prima di averle assaggiate. Date loro tanto sole e sentirete che sapore, se le lasciate maturare Come si deve. Le fragole sono una buona opzione per il perfetto cesto di piante da appendere. Crescono con facilità a terra, nelle aiuole rialzate e in vaso, ma lumache e chiocciole hanno la fastidiosa abitudine di mordere i loro frutti prima di voi. Il problema viene risolto alla radice coltivandole sospese a qualche metro da terra, a meno che le lumache non imparino a volare… Inoltre, non dovrete chinarvi per coglierle. Grado di difficoltà: medio Se piantate degli stoloni a radice nuda in autunno, risparmierete. Hanno l’aspetto di foglie morte con radici secche, ma non spaventatevi, in primavera sbocceranno. In alternativa comprate, sempre in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Foglie di un verde tenue, fiori bianchi, frutti scarlatti… lesono invitanti ancor prima di averle assaggiate. Date loro tanto sole e sentirete che sapore, se le lasciate maturaresi deve. Lesono una buona opzione per il perfetto cesto di piante da appendere. Crescono con facilità a terra, nelle aiuole rialzate e in vaso, ma lumache e chiocciole hanno la fastidiosa abitudine di mordere i loro frutti prima di voi. Il problema viene risolto alla radice coltivandole sospese a qualche metro da terra, a meno che le lumache non imparino a volare… Inoltre, non dovrete chinarvi per coglierle. Grado di difficoltà: medio Se piantate degli stoloni a radice nuda in autunno, risparmierete. Hanno l’aspetto di foglie morte con radici secche, ma non spaventatevi, in primavera sbocceranno. In alternativa comprate, sempre in ...

