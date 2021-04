Calcio donne: Italia - Islanda 1 - 1 (Di martedì 13 aprile 2021) - FIRENZE 13 APR - È terminata 1 - 1 l'amichevole fra Italia e Islanda disputata oggi a a Coverciano, al campo 'Enzo Bearzot'. Le azzurre sono passate al 1' con Giacinti su cross di Bergamaschi, il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) - FIRENZE 13 APR - È terminata 1 - 1 l'amichevole fradisputata oggi a a Coverciano, al campo 'Enzo Bearzot'. Le azzurre sono passate al 1' con Giacinti su cross di Bergamaschi, il ...

Advertising

MarcoGuidi13 : @SMarchesiPR @Vinc881 @franvanni @cippiriddu Bene. Allora parli di vittorie e riconosca il suo calcio. Che non ha n… - Danystyles99 : RT @BeaBeatrice99: Comunque, per me le partite di calcio (femminile) sono un'esperienza mistica perché non solo mi piace il calcio, ma mi p… - BeaBeatrice99 : Comunque, per me le partite di calcio (femminile) sono un'esperienza mistica perché non solo mi piace il calcio, ma… - Lucalambrate : @aleeffe Ma a prescindere da quello io proprio nonna non riesco a relazionarmi con le donne che parlano di calcio p… - magicabionda : RT @Lucalambrate: @magicabionda @sharkbait10 da quando il calcio è diventato anche un affare per donne si tifano i giocatori con gli addomi… -