Ancora scontri in Val di Susa | i No Tav occupano la ferrovia   

AGI - Proseguono gli scontri in Val di Susa. In serata qualche centinaio di No Tav ha occupato la linea ferroviaria a Bruzolo, nei pressi del cantiere dell'autoporto di San Didero. Poco prima avevano cercato di forzare il cordone di polizia, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno caricato. I manifestanti hanno Ancora una volta lanciato degli oggetti verso le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. La polizia ha poi sgomberato i binari ferroviari e la strada statale. I manifestanti, circa 500, hanno prima cercato di forzare l'ingresso del cantiere dell'autoporto a San Didero, quindi si sono dispersi nell'area che circonda il sito, mettendo in atto azioni di disturbo. La polizia ha effettuato alcune cariche di alleggerimento, rispondendo al lancio di oggetti con i lacrimogeni. Un centinaio di manifestanti ha ...

