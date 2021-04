Al Khelaifi | «Vogliamo vincere la Champions Neymar resta al PSG»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Nasser Al, presidente del PSG, ha parlato al termine del match diLeague contro il Bayern Monaco Nasser Al, presidente del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match diLeague contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni.LEAGUE – «È una notte fantastica per noi. E una partita fantastica per voi media. Potevamo segnare tre o quattro gol, abbiamo avuto tante occasioni ma la cosa più importante è che alla fine ci siamo qualificati. Siamo molto contenti, è una notte fantastica per il PSG. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono molto fiero dei miei giocatori. L’obiettivo per il PSG èla, sappiamo che è difficile. È il secondo anno consecutivo che siamo in semifinale e questo è già un ...