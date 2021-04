Aidan Turner | ricordate in quale celebre saga abbiamo visto l’attore di “Leonardo”?

Advertising

zazoomblog : Leonardo anticipazioni ultima puntata. Come finisce la prima stagione della serie tv con Aidan Turner - #Leonardo… - EmilyPennimans : Che bello Aidan Turner comunque - _Chiara_ : #LeonardoDaVinci Aidan Turner #LeonardoLaSerie Promo quarta puntata. Pierpaolo Spollon nei panni di… - AstridvonHarden : RT @federicaaax_: Kíli = Aidan Turner nelle sequenze nano-ferito-necessita-di-cure possiede il mio cuore ?????? #lohobbit - federicaaax_ : Kíli = Aidan Turner nelle sequenze nano-ferito-necessita-di-cure possiede il mio cuore ?????? #lohobbit -

Ultime Notizie dalla rete : Aidan Turner

... Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co - prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con, Matilda De Angelis, ...La produzione internazionale con protagonistie Matilda De Angelis sta macinando ottimi ascolti, ma non è l'unico fronte sul quale registra un notevole successo. Secondo i dati ...Affascinante e dallo sguardo magnetico, Aidan Turner è il talentuoso attore protagonista di “Leonardo”: ricordate in quale celebre saga lo abbiamo visto? Ricordate in quale celebre saga abbiamo visto ...Ultima puntata per la serie tv Leonardo. In onda gli ultimi due episodi con Aidan Turner e Matilda De Angelis. Nel ruolo di Michelangelo l'attore Pierpaolo Spollon già nelle serie Doc-Nelle tue mani ...