Addio all’editore Paolo Veronesi | che amava i viaggi e le parole

(Di mercoledì 14 aprile 2021) «La forza del nostro amico cresce/ per noi che sopravviviamo solo per caso» scriveva Günther Anders in una poesia dedicata a Walter Benjamin. E pur nello strazio di oggi, già sappiamo che la forza del nostro amico e editore, morto domenica all’età di 67 anni, continuerà a crescere. Come continuerà a crescere la casa editrice Ibis che conta oggi più di 500 titoli e chefondò nel 1989, qualche anno dopo il suo rientro da Parigi, dove … Continua L'articolo proviene da il manifesto.