XI edizione di Inspyre | scuola internazionale di fisica moderna

(Di lunedì 12 aprile 2021) – “The Magic Realm of Particle Accelerators” è il titolo dell’XIdi(INternational School on modern PhYsics and REsearch), laorganizzata dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN e dedicata a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado di tutto il mondo. Questa settimana, dal 12 al 16 aprile, 96 studenti (di cui 22 stranieri), provenienti da 55 Istituti scolastici di tutta Italia e di diversi Paesi del mondo, si confronteranno con il mondo della ricerca indelle particelle e in particolare con gli acceleratori. Ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN di Bologna, Roma Tor Vergata e dei Laboratori Nazionali di Frascati, insieme a ricercatori del CERN e della University of Southampton, accompagneranno le ...