Vaccini, l'idea di Speranza: dosi eccedenti di AstraZeneca per over60 senza prenotazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa macchina del vaccino ha bisogno di una grande accelerata, l'obiettivo è cercare di completare l'operazione nel breve tempo possibile. A tal proposito, è di grande interesse l'intervista rilasciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, a Repubblica. Il primo punto da centrare è quello di completare la categoria degli over60 entro giugno ma serve recuperare del tempo, due o tre settimane circa. Per farlo, allora, la proposta potrebbe essere quella di allungare l'attesa tra la prima e la seconda dose di Pfizer e Moderna, portarla a 42 giorni invece dei canonici 21 e 28 giorni. In tal senso è già arrivato il parere positivo di Aifa in merito a questa possibilità. Altra idea è quella legata ad AstraZeneca e alla somministrazione del vaccino agli over60 che non sono nelle liste di ...

