Vaccini, l’annuncio di Speranza: “Posticipati richiami per Pfizer e Moderna” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia il posticipo per i richiami dei Vaccini di Pfizer e Moderna: andiamo a vedere i nuovi tempi. Torna a parlare sui Vaccini il Ministro della Salute, Roberto Speranza che annuncia che entro giugno tutti gli Over 60 saranno vaccinati. Ma non solo, la vera novità sarà il richiamo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, annuncia il posticipo per ideidi: andiamo a vedere i nuovi tempi. Torna a parlare suiil Ministro della Salute, Robertoche annuncia che entro giugno tutti gli Over 60 saranno vaccinati. Ma non solo, la vera novità sarà il richiamo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

positanonews : Vaccini l’Europa accellera, l’Italia sta indietro. Le 500 mila dosi al giorno ad aprile solo un annuncio tra le… - cronachedi : Vaccini, due schiaffi a De Luca: isole del Golfo a secco dopo l’annuncio del governatore, Irpinia ko - positanonews : #Copertina #Cronaca #Politica Vaccini l’Europa accellera, l’Italia sta indietro. Le 500 mila dosi al giorno ad apri… - Davjd_S : RT @hondanomala: @RadioRadioWeb Le case farmaceutiche non guadagnano solo con il fatturato ma soprattutto con le quotazioni in borsa. Bastò… - hondanomala : @RadioRadioWeb Le case farmaceutiche non guadagnano solo con il fatturato ma soprattutto con le quotazioni in borsa… -