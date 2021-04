Trenitalia, dal 16 aprile i primi Frecciarossa Covid-free (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Trenitalia ha annunciatoi primi treni Covid free in servizio dal 16 aprile. Si tratta di due Frecciarossa no-stop Roma-Milano (il primo che parte da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18:00) dove i passeggeri potranno salire solo se negativi al Covid-19. L’azienda sottolinea che i treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. “Dopo la fase iniziale, l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni, iniettando una dose di fiducia nei viaggiatori e favorendo la ripresa del turismo”, si legge in una nota. Per salire a bordo del treno Covid free occorrerà presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciatoitreniin servizio dal 16. Si tratta di dueno-stop Roma-Milano (il primo che parte da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18:00) dove i passeggeri potranno salire solo se negativi al-19. L’azienda sottolinea che i treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. “Dopo la fase iniziale, l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni, iniettando una dose di fiducia nei viaggiatori e favorendo la ripresa del turismo”, si legge in una nota. Per salire a bordo del trenooccorrerà presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento ...

